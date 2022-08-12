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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Мишустин сообщил об увеличении до 20% кешбэка за путевки на Дальний Восток

Мишустин сообщил об увеличении до 20% кешбэка за путевки на Дальний Восток
Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Кешбэк за путевки на Дальний Восток увеличивается до 20%, вернуть можно будет до 40 тыс. рублей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки - до 40 тыс. рублей", - сказал Мишустин на совещании по развитию туристической области в Горно-Алтайске.

Он напомнил, что раньше этот порог был ограничен 20 тыс. рублей.

Михаил Мишустин Дальний Восток
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