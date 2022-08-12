МСП получили уже 1,2 млрд рублей субсидий на развитие туризма

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" 467 проектов малого и среднего бизнеса уже получили субсидии на 1,2 млрд рублей, до конца 2022 года такие субсидии получат всего 800 проектов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма.

Выделяемые гранты можно использовать на создание кемпингов, обустройство пляжей, маршрутов, разработку экскурсий и другие цели.

Мишустин напомнил, что правительство запустило пилотный проект по поддержке быстровозводимых модульных гостиниц. "На это направили 4 миллиарда рублей в 19 регионов нашей страны. И уже в текущем году в таких отелях должно появиться около 2,5 тысячи новых номеров для проживания", - сказал он.

"Почти полностью восстановилась занятость в индустрии - до 2,3 миллиона человек. Рассчитываем, что в текущем году рост занятости продолжится", - отметил также премьер.

Он напомнил, что по итогам 2021 года у туризма был один из лучших результатов по темпам восстановления ключевых показателей и развития после последствий пандемии.

"Внутренний поток в 2021 году практически на 90% вернулся к доковидному уровню 2019 года. И составил 56,5 миллиона человек. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Ну и, конечно, мы ожидаем сохранения позитивной динамики. Это касается также и оборота столь важного сектора экономики. Сейчас он на 1 триллион рублей выше, чем, соответственно, два года назад", - сказал премьер.