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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Пожар в жилом бараке в колонии в Архангельской области ликвидирован

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Ликвидировано открытое горение в жилой зоне колонии в поселке Икса Плесецкого района Архангельской области, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.

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"Пожар локализован в 21:30. В 22:00 ликвидировано открытое горение. В настоящее время идет проливка участков возгораний. Причины пожара и ущерб устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По его данным, возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме, где проживают осужденные. Всего из здания эвакуированы десять осужденных. Погибших и пострадавших нет.

Пресс-служба УФСИН сообщает, что по факту пожара будет назначена проверка.

Пожар в одноэтажном здании размером 25х10 м на территории колонии произошел около 20:30. На место происшествия выезжали пожарно-спасательный расчет в составе двух человек и одной единицы техники, а также пожарный пост ИК-21 ФСИН в составе двух человек и двух единиц техники.

Архангельская область Икса
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