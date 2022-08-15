Всероссийский молодежный форум "Машук" открылся в Пятигорске

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Торжественное открытие Всероссийского молодежного форума "Машук 2022" состоялось в Пятигорске в воскресенье, передает корреспондент "Интерфакса".

"Чем больше люди будут узнавать друг друга в таком молодом возрасте, свою страну, ментальность, тем нам проще будет друг с другом работать и выстраивать счастливое будущее нашей страны. Вот чего мы ожидаем от "Машука" и всегда эта задача будет за ним сохраняться", - сказал журналистам глава Ставропольского края Владимир Владимиров в преддверии старта мероприятия.

В свою очередь заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков отметил, что в этом году форум имеет обширную образовательную программу.

"В этом году у нас большая образовательная программа, которую проводим на форуме. Это не просто общение со спикерами, рассказ об интересных людях, а это инструменты, которые мы хотим передать от экспертов ребятам", - сообщил Сериков журналистам.

В этом году ключевой темой форума стал Год культурного наследия народов России. Образовательная программа включает лектории, мастер-классы, кейсы социальной направленности.

Впервые в этом году будет проектно-практическая часть, включающая исследование особенностей Пятигорска, его исторических объектов, общение с местными жителями. Полученный опыт участники оформят в образовательный или просветительский продукт.

Также участники форума традиционно представят свои проектные инициативы на грантовом конкурсе Росмолодежи. Сумма поддержки зависит от значимости, качества и потребностей проекта. Победителей определят по итогам публичной защиты и комплексной экспертной проверки каждого проекта.

В форуме примут участие 1 тыс. молодых людей из России, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, еще 1 тыс. человек примут участие в цифровой смене. Форум пройдет в три смены.

В частности, первая смена, с 13 по 20 августа, будет называться "Наши открытия" и включит направления по туризму и окружающей среде, благоустройству территории; межнациональной и межкультурной коммуникации; добровольчеству и просветительским технологиям в волонтерской деятельности.

Вторая смена "Наши смыслы" намечена на 20-27 августа и будет посвящена новым инструментам обучения и воспитания; реализации образовательных проектов для молодежи; профессиональным сообществам в обучении и неформальном образовании.

Третья смена, цифровая, пройдет 22-26 августа. Среди направлений - цифровое пространство, новый этикет, безопасность в цифровом мире; медиа и digital как пространство реализации и продвижения просветительских и образовательных проектов.