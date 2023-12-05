Губернатор Ставрополья попросил Путина поддержать расширение центра знаний "Машук"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о планах по расширению центра знаний "Машук" в Пятигорске и попросил его это решение поддержать.

"Очень большая просьба поддержать (Ставрополье) в возможности расширения в два раза центра знаний "Машук". Земельный участок выделили, в феврале заканчивают проектирование", - сказал Владимиров.

В центре "Машук" власти, в частности, намерены открыть бювет с минеральной водой, которая пользуется популярностью на Кавказских Минеральных Водах, чтобы гости могли попробовать ее без дополнительного выезда в город.

Губернатор отметил, что мероприятия в центре проводятся круглогодично и практически непрерывно. Посещаемость варьируется от 200 до 400 человек ежедневно. С момента открытия центра в 2022 году его продолжают обустраивать. В частности, был построен амфитеатр на 1,5 тысячи мест, а также два терренкура, которые соединили верхний и нижний Машук.

"Машук" - совместный проект Росмолодежи и Российского общества "Знание" - входит в экосистему всероссийских образовательных центров наравне с мастерской управления "Сенеж" и Академией творческих индустрий "Меганом" ("Таврида арт").

Официально центр знаний "Машук" открылся в августе 2022 года, за это время в нем прошли обучение уже более 16 тысяч человек.