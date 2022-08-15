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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Глава ОСК заявил, что "Адмирал Кузнецов" после ремонта прослужит не менее 25 лет

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" планируется передать после ремонта ВМФ РФ в 2024 году, он прослужит не менее четверти века, сообщил в "Интерфаксу" глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

ИнтервьюГлава ОСК: после ремонта авианосец "Адмирал Кузнецов" прослужит не менее 25 летГлава ОСК: после ремонта авианосец "Адмирал Кузнецов" прослужит не менее 25 летЧитать подробнее

"По кораблю приняты решения, которые я не могу комментировать, но отмечу, что после ремонта авианосец "Адмирал Кузнецов" прослужит не менее 25 лет", - сказал он в интервью в связи с открывающимся в понедельник военно-техническим форумом "Армия-2022".

"Доковый ремонт пойдет в рамках существующего графика. Все это время на корабле работа не останавливалась, идет активная подготовка к монтажу кабельных изделий, установке большого количества модернизированного оборудования. Мы должны отдать корабль военным в первом квартале 2024 года", - заявил Рахманов.

"По итогам дефектации значительная часть оборудования потребовала замены либо ремонта в заводских условиях. Это объективные сложности, были и субъективные", - сообщил он.

Рахманов заявил, что ОСК готова строить для ВМФ РФ новые большие корабли.

"У нас вовсю идет модернизация "Северной верфи". Как только будет закончен монтаж эллинга, это будет самое высокое производственное здание в Петербурге - высота 75, ширина 125 и длина 250 метров. Этого более чем достаточно, чтобы построить фактически любое крупнотоннажное судно. И даже если будет принято решение строить новый авианосец, львиную долю работ можно выполнить на "Северной верфи", - сказал Рахманов.

ОСК Адмирал Кузнецов Алексей Рахманов
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