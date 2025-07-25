Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава ВТБ, председатель совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Андрей Костин считает, что нет смысла ремонтировать тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", допускает продажу или утилизацию корабля, пишет "Коммерсантъ".

"Он в нашей епархии, да. Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая... Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован", - сказал изданию Костин.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года передана в доверительное управление банку ВТБ.