Дерипаска подал иск на 2 млрд руб. к Тинькову из-за оскорблений в Facebook

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олега Дерипаски подал иск о защите чести и достоинства на 2 млрд рублей к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена).

"В производстве суда находится исковое заявления Олега Дерипаски к компании Meta Platforms Inc. и Олегу Тинькову о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации", - сообщили "Интерфаксу" в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края. Рассмотрение иска назначено на 16 августа.

Со своей стороны адвокат Дерипаски Алексей Мельников пояснил "Интерфаксу", что иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова на своей странице в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

"Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей", - сказал Мельников, отвечая на вопрос агентства.

Он отметил, что к компании Meta финансовых требований не заявлено. Истец просит суд лишь обязать компанию удалить не соответствующую действительности информацию.