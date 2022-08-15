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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Адвокат Дерипаски уточнил, что бизнесмен подал иск к Тинькову из-за поста в Instagram

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Адвокат Олега Дерипаски уточнил, что претензии бизнесмена к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) касаются публикации последнего в Instagram, а не Facebook (обе соцсети заблокированы в России, так как являются информационными ресурсами запрещенной в стране организации).

"Иск Дерипаски подан из-за поста в Instagram, да. Не в Facebook, как было сообщено ранее", - сказал адвокат Алексей Мельников "Интерфаксу" в понедельник.

Дерипаска просит краснодарский суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими его честь достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с предпринимателя компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей.

К Meta финансовых требований не заявлено. Истец просит суд лишь обязать компанию удалить не соответствующую действительности оскорбительную информацию.

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края рассмотрит иск Дерипаски 16 августа. По данным объединенной пресс-службы судов Кубани, заседание пройдет в закрытом режиме.

Олег Дерипаска Олег Тиньков
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