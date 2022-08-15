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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Минпромторг планирует согласовать акциз на сталь к осенней сессии Думы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг рассчитывает согласовать новые параметры акциза на сталь и НДПИ для металлургов к осенней сессии Госдумы, сказал журналистам статс-секретарь - заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в кулуарах форума "Армия-2022".

"Наверное, до начала нового цикла работы Госдумы. Это же поправки в Налоговый кодекс. Надо их подготовить, согласовать и дальше вносить", - сказал он, отвечая на вопрос, когда можно ждать решения по снижению НДПИ для металлургов и акциза на жидкую сталь.

На вопрос, могут ли налоги для металлургов снизиться уже с IV квартала, он сказал: "Все может быть. Главное прийти к единому знаменателю".

"Было поручение Дениса Валентиновича (Мантурова - ИФ). Мы считаем, совместно с отраслью и Минфином", - добавил он, отметив, что речь идет не об отмене, а о корректировке акциза на сталь.

Ранее сам глава Минпромторга Мантуров в интервью "Интерфаксу" сказал, что министерство договорилось с Минфином о повышении уровня "отсечки" для нулевого акциза на сталь.

"Есть вопросы, связанные с корректировкой налоговой нагрузки на металлургическую отрасль. Здесь с коллегами из Минфина тоже нашли компромисс: полностью отменять акциз на жидкую сталь признали нецелесообразным, но при этом поднимем "отсечку" по цене, при которой в текущих условиях ставка будет нулевой", - сказал вице-премьер, глава Минпромторга РФ.

"Сейчас завершаем обсуждение корректировки, прорабатываем и изменение формулы НДПИ на железорудное сырье и коксующийся уголь, которое необходимо в текущих условиях", - добавил он.

Минпромторг Госдума
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