Минфин допустил корректировку НДПИ на железную руду

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Корректировка параметров НДПИ на железную руду обсуждается, Минфин сейчас оценивает финансовые результаты предприятий отрасли, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Сейчас обсуждается. Есть несколько предприятий, у которых резко упала загрузка, выросли расходы. Сейчас мы финансовые показатели этих предприятий изучаем: будем смотреть, если с экономикой все плохо, то будем искать решения", - ответил он на вопрос о возможной корректировке параметров НДПИ на руду.

В середине августа вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил "Интерфаксу", что ведомство совместно с Минфином прорабатывает изменение формулы НДПИ на железорудное сырье и коксующийся уголь. Его заместитель Виктор Евтухов пояснил, что речь идет об изменении формулы расчета налога с учетом текущей рыночной конъюнктуры.

Согласно подготовленному министерством проекту стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, Минпромторг предлагает распространить льготный механизм расчета НДПИ на железную руду, который сейчас действует для новых проектов, на всю добычу, а также отменить повышенный НДПИ на коксующийся уголь. Так, министерство предлагает установить налоговую нагрузку по НДПИ на железную руду в размере, предусмотренном сейчас только для добычи на участках недр со степенью выработанности запасов на 1 января 2021 года менее 1%, которые являются частью новых инвестиционных проектов и по которым заключены СЗПК ($0,18 за тонну), говорили "Интерфаксу" источники в отрасли.

Повышенный НДПИ для металлургов вступил в силу с 1 января 2022 года: ставка для железной руды установлена в размере 4,8% от котировки на сырье в Китае (азиатский рынок Iron Ore Fines), для коксующегося угля - на уровне 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal.