Москалькова попросила ГП проверить жалобы на невыплату зарплаты рабочим "Мосводоканала" в ЛНР

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить сообщения СМИ о невыплате зарплат сотрудникам АО "Мосводоканал", направленным в Луганскую народную республику для восстановления инфраструктуры. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба омбудсмена.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о невыплате зарплаты работникам "Мосводоканала", задействованным в восстановлении социальной инфраструктуры в ЛНР, направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести все необходимые проверки и при необходимости принять меры по восстановлению прав работников", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Ранее в СМИ сообщалось, что находящиеся в командировке в городе Счастье ЛНР сотрудники АО "Мосводоканал" записали видеообращение к руководству страны, в котором сообщили о проблемах с выплатой им заработной платы и полученном отказе в заключении трудовых договоров и попросили помощи.