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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Сотрудники "Мосводоканала" в ЛНР после жалоб получили зарплату

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Направленные в Луганскую народную республику сотрудники "Мосводоканала", которые ранее жаловались на проблемы с выплатой денег за работу, получили зарплату, с ними заключены трудовые договоры. Об этом сообщила в четверг уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"15 августа я написала в телеграм-канале, что выясняю ситуацию по поводу выплаты сотрудникам АО "Мосводоканал", направленным в ЛНР для выполнения восстановительных работ. Были проведены проверки. В настоящее время со всеми работниками заключены трудовые договоры, им выплачена зарплата", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

По словам омбудсмена, уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова подтвердила ей, что работники удовлетворены разрешением инцидента.

"В письме, направленном мне "Мосводоканалом", сообщается, что всего в июле в Луганске работали 1137 сотрудников предприятия, выплачено 137 207 290 рублей, в среднем на одного сотрудника выплачено 139 600 руб. из расчета фактически отработанных дней", - добавила Москалькова.

Она отметила, что работа специалистов компании в республике продолжается, но они уже "внесли неоценимый вклад в восстановление инфраструктуры" ЛНР.

15 августа Москалькова сообщила, что попросила Генпрокуратуру РФ проверить информацию СМИ о невыплате зарплат сотрудникам "Мосводоканала", направленным в ЛНР на восстановление инфраструктуры.

Мосводоканал ЛНР Татьяна Москалькова
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