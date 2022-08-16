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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Путин обвинил США в попытке затянуть конфликт на Украине

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - США пытаются затянуть конфликт на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт", - сказал он в обращении к участникам и гостям десятой московской конференции по международной безопасности.

При этом Путин вновь отметил, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было принято в полном соответствии с Уставом ООН.

"Цели этой операции определены ясно и чётко - это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида", - добавил он.

По словам Путина, США для удержания своей гегемонии в мире "уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжёлыми".

Владимир Путин США Украина
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