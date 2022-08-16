Путин отметил попытки западных глобалистских элит сохранить гегемонию

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Западные глобалистские элиты реализуют политику сдерживания, чтобы сохранить свою гегемонию, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.

"Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства. Всe больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности", - отметил он.

По его словам, этим объективным процессам противодействуют западные глобалистские элиты, "провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути - подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития".

"Тем самым они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм", - заявил Путин.

Президент отметил, что в ход идут любые средства - "США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны".

"Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам. И всe это делается с одной целью - сохранить своe доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всeм мире, как это было веками до этого, а такую модель можно удержать только силой", - заявил Путин.

"Американская авантюра в отношении Тайваня - это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, - привел он пример. - Видим в этом тщательно спланированную провокацию".

С помощью подобных действий западные глобалистские элиты "в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем" и пытаются переложить собственные провалы на другие страны - "на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит".

Президент также отметил, что "так называемый коллективный запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает все новые военные альянсы".

По его словам, "блок НАТО двигается на восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил".

"На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное, - сказал он. - Выдвинутые Россией в декабре прошлого года предложения о мерах взаимной безопасности просто в очередной раз были проигнорированы".

В этом же обращении Путин отметил попытки США затянуть конфликт на Украине.