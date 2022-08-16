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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

На севере Крыма восстановили поврежденные детонацией железнодорожные пути

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожные пути, поврежденные в результате детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе на севере Крыма, восстановлены, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В РоссииУчасток железной дороги поврежден из-за детонации боеприпасов на севере КрымаУчасток железной дороги поврежден из-за детонации боеприпасов на севере КрымаЧитать подробнее

"Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", - написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

Как сообщалось, в Джанкойском районе произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 2 тысяч человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута - составы направляют на станцию Владиславовка на востоке, откуда пассажиров развозят автобусами.

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