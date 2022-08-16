Участок железной дороги поврежден из-за детонации боеприпасов на севере Крыма

Задерживаются семь поездов, уточнили в компании "Гранд Сервис Экпресс"

Снаряд на дороге. Поселок Азовское, Республика Крым. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Участок железной дороги получил незначительные повреждения в результате детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе на севере Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"В результате разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно", - написал Крючков в своем телеграм-канале во вторник.

Как сообщалось, в Джанкойском районе произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена пятикилометровая зона оцепления. Эвакуированы около двух тысяч человек.

Поезда, которые идут в Крым с материковой части РФ, будут доходить пока до станции Владиславовка на востоке полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

На данный момент три поезда дальнего следования передислоцированы на станцию Владиславовка, которая находится под Феодосией на востоке Крыма, уточнил журналистам и.о. министра транспорта республики Николай Лукашенко. За пассажирами отправлены 34 автобуса из разных районов.

Позднее в транспортной компании "Гранд Сервис Экпресс" (ГСЭ, Москва) "Интерфаксу" сообщили, что прибытие шести поездов дальнего следования в Крым, идущих с материковой части России, и движение одного из Крыма задержано во вторник утром. Там добавили, что в районе станции Азовская на севере полуострова пока приостановлено движение поездов.

"Перевозка пассажиров до станции назначения будет осуществлена автобусами", - отметили в ГСЭ.