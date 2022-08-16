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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

В Москве арестовали пастора по делу о нежелательной организации

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал Николая Улитина, которого обвиняют в организации деятельности нежелательной в России организации (ч.3 ст.284.1 УК), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По информации суда, Улитин - пастор "Церкви христиан веры евангельской пятидесятников "Христа Спасителя".

Он арестован до 30 сентября.

"Церковь христиан веры евангельской пятидесятников "Христа Спасителя" не числится в списке нежелательных в России организаций на сайте Минюста. Создание какой организации вменяется Улитину, в суде не уточнили.

Басманный суд Николай Улитин пятидесятники
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