В Ростовской области завели уголовное дело из-за крупного природного пожара

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Причины крупного природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области, в результате которого пострадали строения двух населенных пунктов, будут устанавливать в рамках уголовного дела, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следствием проводится осмотр места происшествия, устанавливаются собственники пострадавших в результате пожара строений и причиненный им ущерб, причины возгорания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара пострадали строения на территории Нижнекудрюченского и Верхнекундрюченского сельских поселений Усть-Донецкого района.

Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества начался в понедельник, 15 августа, на площади 10 га, в настоящее время площадь возгорания превышает 250 гектаров.

В тушении пожара задействована группировка сил численностью 527 человек и 121 единица техники. Авиация осуществила 74 сброса воды, общим весом 316 тонн.

Как сообщал глава региона Василий Голубев, в районе объявлен режим ЧС, пожаром уничтожено семь жилых домов, медпомощь потребовалась 53 жителям, пострадавшим от задымления. К тушению привлечены самолеты Ил-76 и Бе-200, два вертолета Ми-8, шесть тракторов.