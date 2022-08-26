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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Природный пожар на окраине Ростова-на-Дону локализован на площади в 60 га

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали ландшафтный пожар на окраине Ростова-на-Дону, где в четверг днем загорелся камыш, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Локализация пожара в 03:45 мск. Площадь, пройденная огнем, составила 60 гектаров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону днем в четверг загорелся камыш, позже стало известно о распространении огня на площади 6 тыс. кв. метров, был объявлен ранг пожара №3. К вечеру пожар распространился на площадь в 3.5 гектара. Для тушения привлекли вертолет и два пожарных поезда.

В четверг на территории Ростовской области зафиксировали более 70 пожаров. Губернатор региона заявлял, что причиной части пожаров могут быть поджоги.

Ростов-на-Дону Ростовская область МЧС
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