МИД РФ советуют МАГАТЭ подумать об альтернативных маршрутах для делегации в Запорожскую АЭС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Организация поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через альтернативные маршруты будет предметом дальнейших переговоров, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

"Я думаю, это предмет дальнейших переговоров с гендиректором МАГАТЭ и руководством Секретариата ООН. Такие переговоры, наверняка, будут проведены. По результатам будет ясно, какие еще варианты возможны для посещения", - сказал российский дипломат журналистам.

По словам Вишневецкого, гарантии безопасности с украинской стороны для поездки МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию фронта "эфемерны".

"Какие Киев может дать гарантии, если находятся разные подразделения, которые Киеву вообще не подчиняются. Заезд с украинской стороны предполагает, что она должна обеспечивать безопасность. О какой безопасности может идти речь, когда они обстреливают Запорожскую АЭС и город Энергодар?" - отметил он.

"Это заезд через линию фронта. Риск для международной миссии колоссальный при любых раскладах", - добавил Вишневецкий.

Кроме того, как заявил российский дипломат, "департамент безопасности Секретариата ООН фактически тоже не может дать никаких рекомендаций по поводу посещения".

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о подготовке миссии экспертов для посещения Запорожской АЭС.

"Я также проинформирую Совбез ООН о своих планах и о подготовке миссии МАГАТЭ на объект, которую я возглавлю лично, в самом ближайшем будущем", - говорится в заявлении Гросси.