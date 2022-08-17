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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Что случилось этой ночью: среда, 17 августа

ВС РФ обвиняют Израиль в нарушении линии разграничения, Китай утверждает, что визит Пелоси был санкционирован Белым домом, в Ростове-на-Дону пожар

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- ВС РФ обвинили Израиль в нарушении линии разграничения на Голанских высотах. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, израильский танк намеренно пересек линию "Альфа".

- В ЕС считают конструктивной реакцию Ирана на проект соглашения по возрождению СВПД. Власти Евросоюза положительно отреагировали на ответ Тегерана на предложенный Брюсселем проект соглашения по восстановлению иранской ядерной сделки.

- МИД РФ советуют МАГАТЭ подумать об альтернативных маршрутах для делегации в Запорожскую АЭС. Представитель МИДа выразил сомнение, что украинская сторона может обеспечить безопасность делегации.

- Китай заявил, что визит Пелоси на Тайвань был санкционирован Байденом. Такое заявление сделал посол КНР в США Цинь Ган.

- На территории рынка в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 1,5 кв км. На данный момент, пожар локализован.

- Зафрахтованное программой ООН судно с пшеницей покинуло украинский порт Южный. У него на борту 23 тыс. тонн пшеницы.

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