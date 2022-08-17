Пожар площадью 600 кв. м. тушат в торговом центре в Ростове-на-Дону

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на территории торгового центра "Янтарный" в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Загорание на территории ТЦ "Янтарный на улице Туполева в складском помещении и на открытой площадке. По предварительным данным на общей площади 600 кв.м.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что загорелись поддоны с прессованной бумагой. Для тушения привлечены 49 человек и 17 единиц техники. Обстановка уточняется.