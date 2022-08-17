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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Площадь пожара на территории рынка в Ростове-на-Дону увеличилась до 1,5 тыс. кв. м

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области уточнили, что возгорание поддонов с прессованной бумагой произошло на территории рынка в Ростове-на-Дону, площадь пожара увеличилась с 600 до 1,5 тыс. кв.м.

"По состоянию на 03:37 мск площадь пожара 1500 кв.м. Для тушения пожара привлечены 69 человек и 23 единицы техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по уточненным данным, горит складское помещение на территории рынка на улице Днепропетровская.

Ранее сообщалось, что поддоны с прессованной бумагой загорелись на территории торгового комплекса "Янтарный", который находится рядом на улице Туполева.

Ростов-на Дону МЧС
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