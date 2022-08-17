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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Глава МЧС заявил о необходимости новых мер против лесных пожаров в Магаданской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Обстановка с лесными пожарами в Магаданской области стабильная, но нужны дополнительные меры для скорейшей ликвидации действующих очагов возгораний, сообщил в среду глава МЧС России Александр Куренков, который стал первым министром по чрезвычайным ситуациям, посетившим с рабочей поездкой Магаданскую область.

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"Необходимо объективно оценить, достаточно ли сил и средств субъекта для локализации и тушения пожаров. В любом случае важно принять дополнительные меры для скорейшей ликвидации действующих очагов пожаров и [по] недопущению новых возгораний", - сказал он на координационном совещании в Магадане.

В целом Куренков охарактеризовал ситуацию с природными пожарами в Магаданской области как стабильную. "Несмотря на то, что количество зарегистрированных пожаров сопоставимо с прошлогодними значениями, их площадь сократилась более чем в два раза", - сказал глава МЧС.

В свою очередь губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что региону выделили дополнительные средства на тушение пожаров. Как доложил начальник ГУ МЧС по Магаданской области Любомир Муха, в этом пожароопасном сезоне в области зарегистрировано более 100 очагов пожаров на общей площади свыше 114 тыс. га, была угроза распространения огня на населенные пункты и аэропорт Магадана. "Благодаря принятым мерам перехода огня не допущено", - сказал он.

МЧС Магаданская область
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