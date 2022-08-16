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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Часть лесных пожаров во Франции оказалась делом рук пироманов

Часть лесных пожаров во Франции оказалась делом рук пироманов
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Французские власти ведут расследования по каждому случаю возникновения лесных пожаров, которые в этом засушливом году охватили почти всю территорию страны, причем выяснилось, что немало пожаров - дело рук пироманов, сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на материалы следствия.

По данным канала, с начала лета арестовано 25 человек, которых считают пироманами и подозревают в поджогах, приведших к серии пожаров. Четверо из них уже осуждены и шесть находятся в предварительном заключении.

В отличие от злоумышленников, которые имеют некую цель, устраивая пожар, пироманы следуют исключительно своему импульсивному влечению к совершению поджога, объясняет BFMTV.

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В конце июля во Франции широко освещались два расследования на юге страны. В департаменте Ардеш был арестован 44-летний мужчина, который признался в многочисленных поджогах. В департаменте Эро также дал признательные показания о совершении ряда поджогов добровольный пожарный.

В стадии расследования находятся еще полтора десятка дел о пожарах, спровоцированных, как предполагают правоохранительные органы, пироманами.

Страны Европы, которые нынешним летом страдают от лесных пожаров, связанных с аномальной жарой и засухой, в 2022 году побили печальный рекорд: 662,8 тыс. га опустошены огнем, сообщали европейские СМИ.

Среди наиболее затронутых пожарами в нынешнем году государств - Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).

Франция
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