Самолет Ан-24 вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа одного из двигателей

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", следовавший в среду из Иркутска в поселок Таксимо (Бурятия), вернулся в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Иркутска.

"Сел благополучно. (Самолет авиакомпании - ИФ) "ИрАэро". Летел в Таксимо, отказ правого двигателя был", - сказал собеседник агентства.

"Благополучная посадка была, никаких повреждений нет. Пострадавших тоже нет", - добавил представитель аэропорта.

В пресс-службе "ИрАэро" агентству уточнили, что на борту были 49 человек, из них 4 члена экипажа.

Сейчас техники устанавливают причину неисправности правого двигателя.