Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

На должность первого замгендиректора "Роскосмоса" вернулся Александр Иванов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Член коллегии Военно-промышленной комиссии Александр Иванов назначен первым замгендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки вместо Юрия Урличича, следует из данных сайта госкорпорации.

"С 15 августа 2022 года по настоящее время - первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам", - говорится в материалах сайта.

Ранее эту должность занимал Юрий Урличич, экс-генконструктор навигационной системы ГЛОНАСС.

В 1984-2011 годах Иванов служил в Вооруженных силах СССР и России, 2011-2013 годах работал в ИСС имени Решетнева и Минобороны. В 2013-2018 годах Иванов занимал в федеральном космическом агентстве и госкорпорации "Роскосмосе" должности советника руководителя, первого заместителя руководителя и первого замгендиректора, исполнительного директора по развитию ракетно-космической промышленности.

В 2018 году гендиректором "Роскосмоса" был назначен Дмитрий Рогозин, занимавший до этого пост вице-премьера РФ. 15 июля 2022 года госкорпорацию возглавил Юрий Борисов, освобожденный от должности вице-премьера РФ.

Роскосмос Александр Иванов Юрий Урличич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Разрывы боеприпасов на севере Крыма почти прекратились

Разрывы боеприпасов на севере Крыма почти прекратились

Пассажирский самолет повредил шасси и крыло при посадке в иркутском Усть-Куте

Пожар на территории рынка в Ростове-на-Дону локализован

Пожар площадью 600 кв. м. тушат в торговом центре в Ростове-на-Дону

Российские космонавты выйдут в открытый космос

Российские космонавты выйдут в открытый космос

Что произошло за день: вторник, 16 августа

Поезда в Крыму возвращаются в график после детонации боеприпасов в Джанкое

Поезда в Крыму возвращаются в график после детонации боеприпасов в Джанкое

Латвия ограничит продление видов на жительство и выдачу ПМЖ россиянам

Латвия ограничит продление видов на жительство и выдачу ПМЖ россиянам

Роскомнадзор предупредил о рассылке фальшивых писем якобы от госорганов

СК возбудил уголовное дело после происшествия в Джанкойском районе Крыма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });