На должность первого замгендиректора "Роскосмоса" вернулся Александр Иванов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Член коллегии Военно-промышленной комиссии Александр Иванов назначен первым замгендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки вместо Юрия Урличича, следует из данных сайта госкорпорации.

"С 15 августа 2022 года по настоящее время - первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам", - говорится в материалах сайта.

Ранее эту должность занимал Юрий Урличич, экс-генконструктор навигационной системы ГЛОНАСС.

В 1984-2011 годах Иванов служил в Вооруженных силах СССР и России, 2011-2013 годах работал в ИСС имени Решетнева и Минобороны. В 2013-2018 годах Иванов занимал в федеральном космическом агентстве и госкорпорации "Роскосмосе" должности советника руководителя, первого заместителя руководителя и первого замгендиректора, исполнительного директора по развитию ракетно-космической промышленности.

В 2018 году гендиректором "Роскосмоса" был назначен Дмитрий Рогозин, занимавший до этого пост вице-премьера РФ. 15 июля 2022 года госкорпорацию возглавил Юрий Борисов, освобожденный от должности вице-премьера РФ.