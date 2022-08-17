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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Национальный центр развития искусственного интеллекта запустят в РФ в сентябре

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Национальный центр развития искусственного интеллекта (ИИ) при правительстве РФ начнет работу в сентябре, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Этот центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных решений в области искусственного интеллекта для бизнеса, науки и государства", - сказал Чернышенко на пленарном заседании Конгресса по искусственному интеллекту в рамках международного военно-технического форума "Армия - 2022" в среду.

Вице-премьер отметил, что центр развития ИИ также будет способствовать раскрытию компетенций более 2 тыс. участников системы ИИ: исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ и разработчиков.

Дмитрий Чернышенко
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