Национальный центр развития искусственного интеллекта начал работу в России

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - При правительстве России начал работать Национальный центр развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Перед Центром поставлен широкий круг аналитических, практических, экспертных и координационных задач. Во-первых, он будет ключевой площадкой для отбора эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства. Во-вторых, Центр регулярно будет проводить мониторинг ключевых показателей развития ИИ, а также экспертизу официальных документов в области национального регулирования сферы. В-третьих - обеспечит экспертное сопровождение внедрения искусственного интеллекта в отраслях экономики и госсекторе, содействия реализации важных инфраструктурных задач, обеспечит международное взаимодействие", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Задачами центра также станет актуализация индекса готовности отраслей экономики к внедрению ИИ и запуск цифрового решения для учёта и развития участников сообществ в сфере ИИ. Кроме того, он будет заниматься развитием национального портала в сфере ИИ - ai.gov.ru, а также выступит организатором Международного форума по вопросам применения этики искусственного интеллекта.

Директором организации назначен Сергей Наквасин, который ранее занимал должности заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве, а также заместителя генерального директора АНО "Цифровая экономика". Порядок предоставления субсидии из федерального бюджета на создание и функционирование центра будет определен соответствующими постановлениями правительства, они уже подготовлены Минэкономразвития, сообщили в аппарате Чернышенко.

Ранее Чернышенко анонсировал запуск центра на пленарном заседании Конгресса по искусственному интеллекту в рамках международного военно-технического форума "Армия - 2022". Он должен стать ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных решений в области искусственного интеллекта для бизнеса, науки и государства, заявил тогда вице-премьер.