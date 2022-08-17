В МИД РФ заявили о готовности помогать инвесторам из недружественных стран

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Россия не закрывается от контактов с представителями бизнеса из недружественных стран и готова помогать им работать на российском рынке, заявил в среду директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Если говорить о бизнесе, то мы не закрываемся ни от кого. Мы сохраняем все двери открытыми, и мы являемся частью международных экономических отношений, мировой хозяйственной системы. И если это бизнесмены из стран, которые мы сейчас называем недружественными, то это не значит, что мы не будем им помогать работать на российском рынке, если они сами этого хотят, зачастую вопреки воле или сигналам, которые подаются их правительствами. Если это честный добросовестный предприниматель, который надолго и всерьёз закрепился и готов дальше работать на российском рынке, то у нас не будет к нему предвзятого отношения только потому, что он из так называемой недружественной страны. Мы будем помогать всем инвесторам, которые хотят здесь работать, платить налоги и развивать свой бизнес", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

При этом Биричевский подчеркнул: "Но, конечно, те страны, которые не вводили никаких ограничений, которые хотели бы инвестировать в российскую экономику, - здесь можно говорить об определённых преференциях, о каких-то льготах, которые могут быть предоставлены в рамках особых экономических зон, территорий опережающего развития, специальных инвестиционных контрактов".