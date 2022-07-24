Россия внесла Багамы и острова Гернси и Мэн в перечень недружественных территорий

Абако, Багамские острова Фото: DPA/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ включило Багамские острова, а также острова Гернси (Нормандские острова) и Мэн (коронное владение Великобритании) в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских компаний и граждан.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В сообщении отмечается, что острова Гернси и Мэн включены в перечень недружественных государств как поддержавшие санкции, введенные в отношении России Великобританией, а Багамские острова - за то, что ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций РФ.

Распоряжение, отмечает пресс-служба правительства, утверждено для реализации указа президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте), напоминает пресс-служба правительства.

22 июля сообщалось, что в список были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Ранее в список вошли государства-члены Европейского союза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории - остров Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Первоначально перечень был утвержден в начале марта.