Думе предложили освободить от НДФЛ выплаты волонтерам на оплату связи

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Госдуме предложили освободить с 2023 года от НДФЛ выплаты волонтерам на возмещение их расходов за услуги связи.

Об этом говорится в законопроекте № 182210-8, который в палату внесли группа депутатов и сенатор Андрей Турчак.

Сейчас в соответствии с Налоговым кодексом доходы, полученные волонтерами в виде выплат на возмещение их расходов, освобождаются от НДФЛ, только если речь идет о расходах на приобретение форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, на предоставление помещения во временное пользование, на проезд к месту осуществления благотворительной, добровольческой (волонтерской) деятельности и обратно, на питание (в рамках лимитов), уплату ряда страховых взносов.

Авторы поправок предложили включить в этот список и расходы на связь.

Законопроект получил положительное заключение правительства. Размер выпадающих доходов бюджета в финансово-экономическом обосновании не приводится.