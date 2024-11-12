Дума приняла закон об освобождении волонтеров от уплаты НДФЛ при медвыплатах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 715782-8, который освобождает волонтеров от уплаты НДФЛ при получении выплат для покрытия расходов на медицинские услуги.

В сентябре документ внесли в палату депутат Артем Метелев и сенаторы Вячеслав Тимченко и Сергей Перминов.

В соответствии с законом, медицинские услуги должны быть связаны с требованием к состоянию здоровья волонтера при выполнении его обязанностей.

Авторы в пояснительной записке напоминают, что действующее законодательство уже освобождает от НДФЛ суммы, потраченные на обучение волонтеров. Кроме того, от НДФЛ освобождены доходы, полученные волонтерами в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг; выплаты на приобретение форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты; на предоставление помещения во временное пользование; на проезд к месту осуществления деятельности и обратно; на питание, оплату услуг связи.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.