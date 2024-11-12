Поиск

Дума приняла закон об освобождении волонтеров от уплаты НДФЛ при медвыплатах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 715782-8, который освобождает волонтеров от уплаты НДФЛ при получении выплат для покрытия расходов на медицинские услуги.

В сентябре документ внесли в палату депутат Артем Метелев и сенаторы Вячеслав Тимченко и Сергей Перминов.

В соответствии с законом, медицинские услуги должны быть связаны с требованием к состоянию здоровья волонтера при выполнении его обязанностей.

Авторы в пояснительной записке напоминают, что действующее законодательство уже освобождает от НДФЛ суммы, потраченные на обучение волонтеров. Кроме того, от НДФЛ освобождены доходы, полученные волонтерами в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг; выплаты на приобретение форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты; на предоставление помещения во временное пользование; на проезд к месту осуществления деятельности и обратно; на питание, оплату услуг связи.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Артем Метелев НДФЛ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Володин назвал ставку ЦБ не единственной темой при обсуждении экономики

Дума приняла закон о запрете передавать сирот в страны, где разрешена смена пола

Дума приняла закон о запрете передавать сирот в страны, где разрешена смена пола

Арестован подозреваемый в попытке теракта у Балаклавской ТЭС

ФСБ сообщила о предотвращении теракта у Балаклавской ТЭС

Власти снова обсуждают меры поддержки "АвтоВАЗа" из-за роста его долговой нагрузки

Власти снова обсуждают меры поддержки "АвтоВАЗа" из-за роста его долговой нагрузки

Осужденный в РФ гражданин США Блэк отправлен в колонию в Забайкалье

Минобороны РФ заявило об уничтожении 13 БПЛА над тремя российскими областями

Дрон атаковал нефтебазу в Белгородской области, загорелся один из резервуаров

Что произошло за день: понедельник, 11 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });