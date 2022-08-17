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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

На строительство и ремонт соцобъектов и дорог выделят еще около 100 млрд рублей

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство планирует выделить дополнительно около 100 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капремонт ряда соцучреждений и дорог, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин и напомнил, что это поручил сделать президент Владимир Путин.

Вопрос о выделении этих средств чиновники должны решить уже 17 августа. По словам премьера, эти деньги необходимы, чтобы завершить запланированные работы в срок. Это финансирование позволит реализовать по всей России дорожные и инфраструктурные проекты, построить медицинские, культурные и образовательные учреждения, добавил он.

Михаил Мишустин Правительство
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