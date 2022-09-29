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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

На строительство и ремонт федеральных автодорог в 2022 году выделят 35 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство 2022 году выделит 35 млрд рублей на строительство и реконструкцию федеральных автодорог, заявил на заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы продолжаем принимать меры для опережающего развития транспортной инфраструктуры. О необходимости улучшить связанность территорий говорил неоднократно президент. Создание современных опорных магистралей через всю страну будет способствовать росту экономики регионов и улучшению качества жизни миллионов наших граждан. Правительство направит в текущем году 35 млрд рублей на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог", - сказал он.

По его словам, это ускорит выполнение большого комплекса запланированных работ в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а также окажет дополнительную поддержку строительными организациям и увеличит загрузку задействованных в дорожной деятельности предприятий.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что площадь укладки дорожного покрытия в регионах, участвующих в нацпроекте "Безопасные качественные дороги", уже превысила 98 млн кв. м из запланированных 131 млн кв.м.

Всего в 2022 году обновят свыше 5 тысячи дорожных объектов общей протяженностью около 16,5 тыс. км.

Михаил Мишустин Марат Хуснуллин Правительство
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