В Калининградскую область перебазировали три МиГа-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в четверг три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" перебазированы в Калининградскую область в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания.

"Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области", - заявили в Минобороны РФ.

"На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6 армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота", - сказали военные.

Официально сообщалось, что "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Минобороны РФ сообщало о применении авиационного комплекса "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине.