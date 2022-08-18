Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

В Калининградскую область перебазировали три МиГа-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в четверг три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" перебазированы в Калининградскую область в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания.

В миреВоенные РФ применили комплекс "Кинжал" для удара по командному пункту армии УкраиныЧитать подробнее

"Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области", - заявили в Минобороны РФ.

"На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6 армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота", - сказали военные.

Официально сообщалось, что "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Минобороны РФ сообщало о применении авиационного комплекса "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине.

Минобороны РФ Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура поручила провести проверку в связи с пожарами в Рязанской области

Генпрокуратура поручила провести проверку в связи с пожарами в Рязанской области

В РФ могут запретить аресты бизнесменов по экономическим преступлениям небольшой тяжести

В РФ могут запретить аресты бизнесменов по экономическим преступлениям небольшой тяжести

В РФ не будут продлевать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа

В РФ не будут продлевать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа

Москва направила во Владимирскую область технику и специалистов для тушения пожаров

ФСБ задержала 8 членов террористической ячейки в Москве, Красноярске и Новосибирске

В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров

В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров

АКОРТ попросила разрешить параллельный импорт алкоголя

АКОРТ попросила разрешить параллельный импорт алкоголя
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 35,8 тыс. человек

Приостановлено движение фур через российско-эстонскую границу в Ленобласти

Срок оформления финской шенгенской визы увеличится до 4-5 месяцев

Срок оформления финской шенгенской визы увеличится до 4-5 месяцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });