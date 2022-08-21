Шойгу заявил, что Россия трижды применила на Украине комплекс "Кинжал"

Петропавловск-Камчатский. 21 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России три раза применили в ходе специальной операции на Украине гиперзвуковую ракету "Кинжал".

"Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды", - сказал Шойгу в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

"И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире", - сказал министр.

"Кинжал" - гиперзвуковая ракета, скорость - более 10 махов. При этом по пути следования меняет траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях. В общем, ее фактически невозможно взять, и мы ею наносим удары по особо важным целям", - сообщил Шойгу.

Официально сообщалось, что "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

18 августа министерство обороны России сообщило, что три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" перебазированы в Калининградскую область в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания. Самолеты с "Кинжалами" будут нести круглосуточное боевое дежурство на аэродроме Чкаловск, сказали военные.