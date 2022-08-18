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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

В РФ могут запретить аресты бизнесменов по экономическим преступлениям небольшой тяжести

В РФ могут запретить аресты бизнесменов по экономическим преступлениям небольшой тяжести
Фото: Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минюст РФ разработал законопроект, предусматривающий запрет на арест для подозреваемых и обвиняемых в преступлениях средней и небольшой тяжести по "предпринимательским" статьям.

"Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", - сообщает министерство в четверг.

Исключением предлагается считать случаи, когда подозреваемый или обвиняемый "нарушил ранее избранную меру пресечения, пытался скрыться от органов предварительного расследования или от суда".

"Также вводится необходимость получения следователем согласия прокурора на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", - сообщили в Минюсте.

В министерстве подчеркнули, что принятие законопроекта "позволит расширить гарантии лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в ходе осуществления уголовного преследования".

Минюст РФ
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