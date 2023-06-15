Бизнес-омбудсмен РФ сообщил, что более 930 предпринимателей находятся в СИЗО

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что в настоящее время под стражей находятся свыше 930 предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию.

"Мы совместно со ФСИН использовали новую методику - проверили, какое количество находящихся в СИЗО людей в своих карточках учета указали, что они предприниматели. Сейчас мы точно знаем, сколько бизнеса находится в СИЗО - это 933 человека", - сказал бизнес-омбудсмен "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума.

Он сообщил, что самой распространенной статьей УК - более 80% уголовных дел - по которой привлекаются предприниматели, продолжает оставаться мошенничество.

Титов при этом отметил отсутствие бурного роста уголовных дел в отношении предпринимателей. По его словам, за прошлый год рост уголовных дел против бизнеса составил чуть более 1%. При этом суды стали чаще отправлять участников экономических дел под домашний арест.

"Для нас сейчас стало нормой слышать про домашний арест, потому что раньше, еще два года назад, этого вообще не было. Всех сажали в СИЗО, а сейчас не так. Но, тем не менее, проблемы остаются. По экономическим статьям должны быть экономические меры - в первую очередь должен использоваться залог, а если задержанный отказывается, то тогда использовать уже другие меры пресечения. Залог - самая распространенная мера в других странах", - рассказал Титов.

Вместе с тем, Титов заявил, что поддерживает инициативу о возвращении прокуратуре надзора за ходом предварительного следствия.

"Я поддерживаю эту инициативу. Сегодня прокуратура по отношению к следствию явно недостаточна, следствие часто не реагирует на то, что говорит прокуратура в ходе следствия. Если бы прокурорам вернули надзор, возможно, это не решило бы всех проблем, но сбалансировало бы ситуацию", - резюмировал уполномоченный.