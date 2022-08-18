На фоне жары в Москве заморозки ожидаются на Урале и в Западной Сибири

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Мощный антициклон, в зоне которого сейчас находится Москва, оказывает серьезное влияние на погодную ситуацию по всей России, вызывая повышение температуры воздуха на европейской территории и при этом понижение в азиатской части страны, сообщил "Интерфаксу" в четверг научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Заморозки в ближайшие дни прогнозируются в центральных областях Урала, в Свердловской и Челябинской, заморозки (в ночные часы) не только на почве, но и в воздухе. До -2 ожидается в самых густонаселенных районах азиатской части страны, это Омская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, заморозки на самом юге Красноярского края, в Хакассии, в Тыве и даже в Забайкалье", - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что такая ситуация вызвана антициклоном, который обусловливает перенос воздушных масс с востока, "так как по западной периферии этого циклона переносятся очень холодные воздушные массы, которые сформировались в полярном регионе, в Северном Ледовитом океане, и прямо с севера на юг они перемещаются и вдоль Урала, вдоль Западной Сибири и Средней Сибири".

В связи с этим он назвал погодную ситуацию в России "совершено необычной" для четвертой пятидневки августа. "Эта ситуация необычная и представляет определенную опасность, потому что сейчас идет период полной спелости сельхозкультур, что может повредить некоторые растения, не очень сильно, но все-таки", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Он добавил, что такая погодная ситуация с температурами ниже нормы на 4-6 градусов сохранится в некоторых регионах азиатской части России 18-20 августа, но затем температура воздуха начнет повышаться.

Температурные рекорды

Вильфанд также добавил, что холод является "компенсацией" жары на европейской территории РФ, где под влиянием антициклона температура воздуха в северных регионах выше нормы на 5-7 градусов и ставятся температурные рекорды.

"Вчера в Санкт-Петербурге перекрыт абсолютный максимум для этого города для 17 августа за 150 лет наблюдений, температура составила 31,1 градуса, а до этого рекордное значение более чем за полтора века было в 2008 году: 29,9 градуса", - уточнил Вильфанд.

По его словам, в Петрозаводске "максимум был перекрыт" сразу на три градуса, и это "характеристика того, какое значение имеет вынос очень теплого воздуха с юго-востока, что создает такие высокие значения для совсем северных регионов нашей страны".