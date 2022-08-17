"Оранжевый" уровень погодной опасности действует в Москве пятый день подряд

Аэрация воздуха в Москве Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода на значительной части Европейской России, в том числе в столичном регионе, связана с распространением субтропического гребня с Иранского нагорья, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве пятый день подряд объявляется предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности. Температура воздуха в середине августа на 6-7 градусов превышает климатическую норму.

"В дневные часы местами сильная жара 30...32 градуса", - говорится в предупреждении Гидрометцентра, которое действует до 11:00 до 18:00 среды.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд дня был установлен 17 августа 1954 года - 33,5 градуса.

"Во вторник максимальная температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) составила 29,1 градуса. Вчера в городе было прохладнее, чем в понедельник, когда столбик термометра остановился на отметке 29,5 градуса", - подчеркнул представитель метеобюро.

Собеседник агентства отметил, что Москва испытывает дефицит осадков.

"С начала августа выпало всего 3 мм влаги - около 4% месячной нормы, которая насчитывает 77 мм", - пояснили в метеобюро.

По данным синоптиков, самым теплым днем нынешнего лета и всего 2022 года пока остается 11 июля с температурой 32,8 градуса.

Городские службы из-за аномальной жары в Москве работают в усиленном режиме, коммунальщики чаще поливают дорожное полотно и проводят аэрацию. На станциях метро, железнодорожных станциях и вокзалах организована раздача воды.

Из-за большого числа отдыхающих московские спасатели усилили патрулирование водных акваторий для оперативного выявления и предотвращения происшествий.