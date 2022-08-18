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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Парапланы, дельтапланы и планеры до 115 кг могут обязать ставить на учет в Росавиации

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязании владельцев сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов (СВС) с массой конструкции 115 кг и менее регистрировать их в Росавиации. Сейчас эту процедуру должны проходить беспилотники с массой от 0,15 до 30 кг.

Поправки в Воздушный кодекс (№183247-8) размещены в электронной базе данных парламента.

Росавиация осуществляет учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 кг. до 30 кг, ввезенных в РФ или произведенных в РФ с 27 сентября 2019 года. В марте 2022 года Госдума приняла закон, по которому нижняя планка веса беспилотников для их учета была снижена с 0,25 кг до 0,15 кг. Внесенный правительством законопроект предлагает с 1 марта 2023 года регистрировать также сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 кг и менее. К ним в частности можно отнести парапланы (масса 5-7 кг), дельтапланы (30-40 кг), парамоторы, паралеты, микросамолеты (массой от 80 кг) и одноместные планеры (115 кг).

Внесенный законопроект также делает обязательным расследование авиационных происшествий с незарегистрированными воздушными судами, используемыми в гражданской авиации. Сейчас межгосударственный авиационный комитет (МАК) может расследовать только происшествия с аппаратами, которые имеют регистрационный номер.

Россия
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