Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Поправки о регистрации парапланов, дельтапланов и планеров в Росавиации прошли I чтение

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязует владельцев сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 кг и менее регистрировать их в Росавиации. Сейчас регистрировать следует только беспилотники с массой от 0,15 до 30 кг.

Поправки в Воздушный кодекс (законопроект № 183247-8) в августе внесло в парламент правительство. Поправки предлагает ввести с 1 марта 2023 года требование о регистрации сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 кг и менее. К ним в частности можно отнести парапланы (масса 5-7 кг), дельтапланы (30-40 кг), парамоторы, паралеты, микросамолеты (массой от 80 кг) и одноместные планеры (115 кг).

Законопроект также делает обязательным расследование авиационных происшествий с незарегистрированными воздушными судами, используемыми в гражданской авиации. Сейчас Межгосударственный авиационный комитет может расследовать только происшествия с аппаратами, которые имеют регистрационный номер.

Поправки к законопроекту принимаются до 16 декабря.

Росавиация СВС Госдума Воздушный кодекс МАК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Кремле считают, что если бы США повлияли на Киев, в СВО не было бы необходимости

Первый старт пилотируемого корабля РФ "Орел" перенесен с 2023 г. на более поздний срок

Столичный арбитраж обязал Google восстановить YouTube-канал НТВ

Песков объяснил изменения в составе СПЧ новыми обстоятельствами

МИД РФ заявил, что Россия допускает техническое продление "зерновой сделки"

МИД РФ заявил, что Россия допускает техническое продление "зерновой сделки"

Президент исключил из СПЧ Игоря Каляпина и Николая Сванидзе

Президент исключил из СПЧ Игоря Каляпина и Николая Сванидзе

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт муки и круп почти в три раза

Александр Акопов станет гендиректором телеканала СТС и замгендиректора НМГ

РКН объяснил блокировку сайтов "Новой газеты" и ее проекта "Свободное пространство"

Российский частный интернет-спутник планируют запустить на орбиту в 2024 году

Российский частный интернет-спутник планируют запустить на орбиту в 2024 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });