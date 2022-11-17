Поправки о регистрации парапланов, дельтапланов и планеров в Росавиации прошли I чтение

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязует владельцев сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 кг и менее регистрировать их в Росавиации. Сейчас регистрировать следует только беспилотники с массой от 0,15 до 30 кг.

Поправки в Воздушный кодекс (законопроект № 183247-8) в августе внесло в парламент правительство. Поправки предлагает ввести с 1 марта 2023 года требование о регистрации сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 кг и менее. К ним в частности можно отнести парапланы (масса 5-7 кг), дельтапланы (30-40 кг), парамоторы, паралеты, микросамолеты (массой от 80 кг) и одноместные планеры (115 кг).

Законопроект также делает обязательным расследование авиационных происшествий с незарегистрированными воздушными судами, используемыми в гражданской авиации. Сейчас Межгосударственный авиационный комитет может расследовать только происшествия с аппаратами, которые имеют регистрационный номер.

Поправки к законопроекту принимаются до 16 декабря.