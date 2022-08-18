Центр "Мемориал" подал кассационную жалобу на решение о своей ликвидации

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Представители правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал" (внесен Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) подали кассационную жалобу на решение Мосгорсуда и Первого апелляционного суда общей юрисдикции о ликвидации своей организации, сообщили в четверг в телеграм-канале представители ПЦ.

"Представители ликвидированного правозащитного центра "Мемориал" подали кассационную жалобу на решения судов (...) Представители организации также подчеркнули, что ликвидация ПЦ "Мемориал" нарушила право на свободу объединения и слова. 14 июня 2022 года ЕСПЧ вынес постановление по делу "Экозащита и другие против России". Суд признал, что включение ПЦ "Мемориал" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, нарушает права организации", - говорится в сообщении.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации ПЦ "Мемориал" по иску столичной прокуратуры. 5 апреля 2022 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Мосгорсуда. Таким образом, решение о ликвидации ПЦ "Мемориал" вступило в силу.