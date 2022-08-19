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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Путин в пятницу встретится с Токаевым в Сочи

Путин в пятницу встретится с Токаевым в Сочи
Фото: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым 19 августа в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля.

"В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества", - сказано в сообщении.

Кроме того, информирует пресс-служба, "будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, в котором Казахстан председательствует в текущем году".

Со своей стороны пресс-служба президента Казахстана сообщила, что в ходе встречи Путина и Токаева "будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества".

Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Сочи
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