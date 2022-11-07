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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Путин встретится с президентом Казахстана в Оренбурге

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин планирует встретиться со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на межгосударственных мероприятиях в Оренбурге, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Контакты, действительно, планируются. Мы будем вас информировать об этом. Идет подготовка. Мы своевременно сделаем объявление", - сказал он.

7 ноября, по его словам, президент совершит рабочую поездку в Тверскую область, где обсудит развитие региона с губернатором Игорем Руденей и ознакомится с проектом туристско-рекреационного кластера "Волжское море".

Поездки на Восточноазиатский саммит, который пройдет 12-14 ноября, в графике Путина нет. Примет ли он участие в саммите "Большой двадцатки" в середине ноября на Бали, Кремль объявит позднее на этой неделе.

Владимир Путин Казахстан Касым-Жомарт Токаев Оренбург Тверская область
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