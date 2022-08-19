Ассоциация инвесторов предложила обсудить возврат к раскрытию информации эмитентами

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) предлагает Банку России создать рабочую группу, которая занялась бы вопросом возврата компаний к раскрытию информации о своей деятельности. Об этом сообщил в пятницу исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) Александр Шевчук.

На фоне антироссийских санкций из-за военной операции на Украине Банк России и правительство РФ разрешили компаниям временно не раскрывать ряд сведений о себе, в частности, промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения. Эти данные также изымаются из свободного доступа в интернете. Их получение не ограничивается только для госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и Банка России.

"Мы бы предложили создать некую рабочую группу по возврату достаточного раскрытия информации, позволяющего вернуться к инвестиционному процессу", - сказал Шевчук в ходе обсуждения доклада ЦБ "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях" на площадке Аналитического центра "Форум".

В состав рабочей группы стоило бы включить представителей регулятора, Московской биржи, инвесторов, акционеров, компаний, уточнил он "Интерфаксу" после мероприятия.

Шевчук полагает, что отсутствие нормализации с раскрытием сведений компаниями с каждым месяцем ставит под сомнение в целом возможность осуществления инвестиций.

"Мы понимаем все риски санкций. Но на наш взгляд, это (закрытие данных - ИФ) гораздо сильнее ударяет по внутреннему рынку", - сказал Шевчук на площадке "Форума". В частности, из-за прекращения публикации финансовой отчетности, рынок наполняется инсайдерской информацией, сказал он.

Присутствовавшие на мероприятии представители ЦБ, Мосбиржи сразу не стали озвучивать свое отношение к этому предложению. До выступления Шевчука директор управления финансовой политики и финансовых рынков Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Лисицын высказался за формирование "некого ресурса", который позволил бы обеспечивать управляемое раскрытие информации в том объеме, который необходим конкретному пользователю.

Ранее, в июле, глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов высказывал мнение, что когда эскалация санкций закончится, то регулирование вопроса раскрытия информации в большей степени перейдет на уровень советов директоров компаний. "А уже через листинг мы начнем поддавливать для возврата в первоначальное состояние", - добавил он.

В начале августа ЦБ РФ опубликовал для общественного обсуждения доклад, посвященный ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций. В нем регулятор предложил в перспективе вернуться к публикации отчетности финансовых организаций и компаний, но при минимизации санкционных рисков. Он сообщил, что проведет анализ и выработает подходы к раскрытию финансовой отчетности, определит, какие позиции могут быть чувствительными к введению санкций, предусмотрев требование по их агрегации или исключение при публикации.