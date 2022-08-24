ЦБ РФ порекомендовал компаниям новые антисанкционные действия в сфере раскрытия информации

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Центральный банк РФ рекомендовал компаниям принять дополнительные меры по минимизации санкционных рисков из-за раскрытия в прежние периоды информации о членах советов директоров и топ-менеджерах.

"В целях минимизации риска введения (расширения действующих) мер ограничительного характера Банк России рекомендует эмитентам проанализировать содержание закрытой информации и при необходимости опубликовать <...> сообщение о том, что в определенный период времени состав органов управления, ревизионных комиссий и иных органов эмитента изменился, при этом информация о лицах, входивших в составы таких органов ранее, утратила свою актуальность в связи с прекращением полномочий таких лиц без указания действующего состава органов эмитента", - говорится в опубликованном информационном письме ЦБ РФ.

На фоне антироссийских санкций из-за военной операции на Украине Банк России и правительство РФ разрешили компаниям временно не раскрывать ряд сведений о себе, в частности, промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также данные о своих акционерах и руководителях.

Однако в 2022 году составы органов управления, ревизионных комиссий и иных органов эмитента могли претерпеть изменения, обращает внимание регулятор. Но на сторонних ресурсах может содержаться уже неактуальная информация, в частности о вхождении в состав таких органов лиц, полномочия которых истекли.

"Если информация о лицах, избранных в новый состав органов эмитента, не раскрывалась на основании актов правительства Российской Федерации, наличие неактуальной информации в публичном доступе, как представляется, может вводить в заблуждение ее пользователей и приводить к реализации дополнительных рисков для эмитента и (или) связанных с ним лиц в случае, если в отношении эмитента и (или) связанных с ним лиц применяются меры ограничительного характера", - говорится в письме регулятора.

В начале августа ЦБ РФ опубликовал для общественного обсуждения доклад, посвященный ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций. В нем регулятор предложил в перспективе вернуться к публикации отчетности финансовых организаций и компаний, но при минимизации санкционных рисков. Он сообщил, что проведет анализ и выработает подходы к раскрытию финансовой отчетности, определит, какие позиции могут быть чувствительными к введению санкций, предусмотрев требование по их агрегации или исключение при публикации.