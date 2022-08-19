Источник сообщил о следственных действиях с главным наркологом РФ Евгением Брюном
По их итогам Брюн может быть задержан
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - С главным наркологом РФ Евгением Брюном проводятся следственные действия, по итогам которых он может быть задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"С Брюном, а также вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым проводятся следственные действия", - отметил собеседник агентства.
По их итогам он может быть задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
Источник отметил, что Брюну и Якушеву вменяют нарушение в ходе заключения госконтрактов.